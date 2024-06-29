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Украина разместила президентский спецназ на границе с Белоруссией

На южной границе Белоруссии сложилась непростая обстановка, заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко. Он добавил, что принимаются все возможные меры для контроля за ситуацией, пишет БЕЛТА.

Украина разместила президентский спецназ на границе с Белоруссией
© globallookpress.com

По его словам, в последние недели на белорусской-украинской границе, протяженность которой составляет 1084 км, наблюдается «ничем не обоснованная и пока непонятная активность».

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В частности, уточнил генерал-майор, в Овруч на Ровенско-Житомирском направлении прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Он добавил, что отправка возможным противником спецназа на госграницу «всегда настораживает».

«Мы вынуждены перемещать туда [на границу] наши подразделения, вступать во взаимодействие с органами пограничной службы, наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также двигать иногда артиллерию для того, чтобы своевременно быть способными отреагировать», — подчеркнул Муравейко.

Военачальник констатировал, что каких-либо ЧП пока удалось избежать только благодаря здравому смыслу, который имеется на всех уровнях коммуникации и взаимодействия.

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