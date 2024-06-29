Не имея достаточного количества ЗРК для отражения атак российской авиации, киевский режим науськивает европейцев на создание бесполетной зоны над Западной Украиной. Для этого предлагается развернуть системы ПВО в соседних Польше и Румынии. Сенсационные подробности секретных переговоров выяснили в агентстве France-Presse.

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Киевский режим хочет «укрыть» предприятия оборонной промышленности, военно-инженерную и энергетическую инфраструктуру на Западной Украине от российских ударов.

«Я вообще не понимаю, почему это НАТО не размещает системы Patriot вдоль польской границы», – нагло заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, ближайший соратник Петра Порошенко.



Скандальное выступление поддержали несколько украинских гражданских и военных чиновников, которые беседовали с журналистами France-Presse. Первым удочку забросил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который провокационно заявил: «Нет юридических аргументов, соображений безопасности или моральных аспектов, которые мешали бы нашим партнерам сбивать российские ракеты над Украиной со своей территории».

Зеленский потратил месяцы не на управление страной, а на то, чтобы клянчить у Запада новые системы ПВО. Результаты усилий оказались откровенно жалкими. Единственной дипломатической «победой» Киева стало обещание Румынии предоставить систему Patriot, пишет специализированное издание Defense Post (США).

Причем Зеленский постоянно подталкивает к этому решению Штаты, поскольку у него за последние месяцы была уничтожена почти половина национальных генерирующих мощностей, пишет Defense Post. В ходе первоначально выбранной «тактики Суровикина» проводились обстрелы распределительных сетей зимой 2022-2023 годов, однако сейчас эти действия более эффективны – идет разрушение генерирующих мощностей, которые стоят гораздо дороже, а на их ремонт или перестройку уйдут годы.

«В энергетическом секторе ситуация, действительно, тяжелейшая», – заявил в интервью France-Presse высокопоставленный представитель одного из украинских силовых ведомств.



Правда, он говорил почему-то анонимно. Ведь для Зеленского сейчас признать то, что ситуация в энергетике катастрофическая, – политическое самоубийство. Особенно на фоне того, что ЦИПсО заявляет, будто «доблестная» украинская ПВО якобы сбивает почти все российские ракеты и дроны. Только тогда непонятно, зачем вообще выклянчивать у Запада новые ЗРК.

Журналисты Financial Times выяснили, что ради создания «бесполетной зоны» на Западной Украине киевский режим хочет получить до 8 комплексов ПВО из Израиля. Переговоры предполагают, что комплексы могут быть переданы в США, а затем на Украину. Поскольку Израиль категорически против того, чтобы их тяжелое вооружение напрямую передавалось киевскому режиму. Тем не менее, как пишет Financial Times, переговоры ведутся между министрами и высокопоставленными чиновниками всех трех стран, что указывает на серьезность намерений.

Израиль планирует заменить свои устаревшие батареи «Патриоты» (им больше 30 лет) на современные системы. Однако пока что они остаются на вооружении из опасений войны с ливанской «Хезболлой». У украинцев остаются в распоряжении по меньшей мере четыре системы Patriot, полученные из США и Германии. Штаты даже приостановили выполнение заказов на противоракеты для Patriot, чтобы обеспечить киевский режим.

Financial Times пишет, что передача Patriot на Украину (тем более для обеспечения «бесполетной зоны), если Нетаньяху пойдет на это, станет серьезнейшим ударом по отношениям Израиля с Россией. С начала СВО еврейское государство выступало категорически против вооружения ВСУ: Израильская сторона передала украинцам только амуницию (шлемы, бронежилеты, костюмы противоминной защиты).

В 2022 г. в Киеве начала работу израильская система раннего предупреждения о ракетном нападении, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корничук. А вот систему защиты от дронов одна из частных компаний, пусть и в обход израильского Минобороны, направила киевскому режиму через Польшу, сообщила Times of Israel. Однако, что это за фирма, издание не выяснило, данные были засекречены (предположительно, один из крупнейших поставщиков средств защиты от дронов: Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear или Avnon Group).

А по-настоящему громкий дипломатический скандал разразился в октябре 2022 г., когда New York Times узнал, что одна из частных компаний Израиля предоставляет Украине «базовые разведданные» о российских беспилотниках. Повторения такого скандала Израиль хотел бы избежать, поэтому переговоры о поставках Patriot пока не продвинулись, констатирует Financial Times.