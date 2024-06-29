Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили поселок Шумы в ДНР, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки за сутки отразили шесть контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ.

Противник в ходе боевых действий утратил до 360 наемников, солдат и офицеров, две боевые бронированные машины, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119, 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Юг» уничтожили танк, БМП, три боевые бронированные машины, 155-мм гаубицу М109 «Paladin», 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 155-мм гаубицу М198, 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», 155-мм САУ «Krab», 105-мм гаубицу L-119.

Расчеты ЗРК за сутки сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 119 беспилотных летательных аппаратов различных типов, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS, 10 реактивных снарядов HIMARS, констатировали в ведомстве.