В Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной

Ситуация на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности, рассказал на брифинге замкомандующего ССО по идеологической работе ВС Белоруссии полковник Вадим Лукашевич. Об этом пишет БЕЛТА.

© Погранслужба Украины

По его словам, коалиция западных стран пытается втянуть республику в вооруженный конфликт.

В частности, заметил полковник, на границе с Житомирской областью замечены американские БМП, РСЗО, дальнобойная артиллерия, развернутые системы наблюдения, беспилотные аппараты различных типов.

Пограничники Белоруссии сбили летевший со стороны Украины квадрокоптер

Кроме того, ВСУ сделали проходы в минно-взрывных заграждениях.

«Для чего они это сделали? Наверняка для того, чтобы в дальнейшем через эти минно-взрывные заграждения, через эти проходы, проделанные в них, была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам», — предположил Лукашевич.



Подразделения сил специальных операций имеют задачу вести поисковые действия, и, в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника, блокировать и уничтожить их, констатировал офицер.

Белорусские военные готовы к любым провокациям, готовы дать отпор любому противнику, резюмировал Лукашевич.