В Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной
Ситуация на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности, рассказал на брифинге замкомандующего ССО по идеологической работе ВС Белоруссии полковник Вадим Лукашевич. Об этом пишет БЕЛТА.
По его словам, коалиция западных стран пытается втянуть республику в вооруженный конфликт.
В частности, заметил полковник, на границе с Житомирской областью замечены американские БМП, РСЗО, дальнобойная артиллерия, развернутые системы наблюдения, беспилотные аппараты различных типов.
Пограничники Белоруссии сбили летевший со стороны Украины квадрокоптер
Кроме того, ВСУ сделали проходы в минно-взрывных заграждениях.
«Для чего они это сделали? Наверняка для того, чтобы в дальнейшем через эти минно-взрывные заграждения, через эти проходы, проделанные в них, была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам», — предположил Лукашевич.
Подразделения сил специальных операций имеют задачу вести поисковые действия, и, в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника, блокировать и уничтожить их, констатировал офицер.
Белорусские военные готовы к любым провокациям, готовы дать отпор любому противнику, резюмировал Лукашевич.