При ракетной атаке на Севастополь пострадали три человека

При ракетной атаке пострадали три человека, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что у жителей города осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу.

По его словам, отражение ракетной атаки завершено. Поступают сообщения об упавших осколках.

В частности, в районе улицы Новикова упал осколок ракеты, в частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок.

Развожаев подчеркнул, что жителям не следует подходить к суббоеприпасам и осколкам, поднимать их.