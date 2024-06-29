Армения подтвердила участие в июльском саммите НАТО

Армения примет участие в предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, заявила изданию Sputnik официальный представитель МИД республики Ани Бадалян. По ее словам, приглашение предполагает присутствие на мероприятиях, приуроченных к 75-летию создания Альянса.

Армения подтвердила свое участие в этих мероприятиях, — отметила дипломат.



Ранее стало известно, что Соединенные Штаты направили приглашение Азербайджану и Армении на встречу партнеров в рамках саммита НАТО. Мероприятие состоится с 9 по 11 июля в столице США Вашингтоне. О решении Белого дома объявил на брифинге в Баку помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

До этого газета Financial Times писала, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил министров иностранных дел Израиля и арабских государств на 75-й саммит Североатлантического альянса. Речь идет о таких странах, как Египет, Иордания, Катар, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Решение пригласить указанные страны на саммит Блока в Вашингтоне может вызвать рост напряженности, предположили журналисты. Это связано с разногласиями, которые государства имеют относительно ситуации в палестинском секторе Газа.