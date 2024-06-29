Пять человек погибли при атаке ВСУ в курской области

Погибли пять человек при атаке беспилотного летающего аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в деревне Городище Курской области. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

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— В результате сброса погибло пять человек, из них два маленьких ребенка. Еще два члена семьи в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, — написал Смирнов в своем Telegram-канале.



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Дежурными средствами ПВО в ночь на 29 июня были перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Тверской области, один — над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области и два дроны над территорией Республики Крым.

Два дрона-камикадзе атаковали Белгород 28 июня. В результате атаки одного БПЛА пострадал мужчина — у него открытая рана бедра. Бригадой скорой он был доставлен в областную клиническую больницу. Его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.