Спецоперация на Украине 29 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 июня 2024 года.

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Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ

Экипажи российских вертолетов Ми-28НМ успешно нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

По данным Минобороны, для этого использовались неуправляемые авиационные ракеты.

В результате все цели были уничтожены. После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, используя при этом бортовой комплекс обороны, и успешно вернулся в место дислокации.

В Минобороны рассказали, как расчеты "Гвоздик" уничтожают укрепрайоны ВСУ

Расчеты российских самоходных гаубиц «Гвоздика» уничтожают выявленные укрепрайоны, огневые позиции и пехоту Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.

Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по вскрытым военным объектам противника, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение ВСУ, огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров.

ВС России уничтожили до 740 украинских военных за неделю

Российские бойцы в течение недели наносили огневое поражение Вооруженным силам Украины, сообщает РИА Новости.

Уничтожены до 740 военнослужащих противника, три танка, две боевые бронированные машины, 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства, а также восемь станций радиоэлектронной борьбы.

Также уничтожено восемь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и шесть полевых складов боеприпасов.