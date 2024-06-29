Солдаты группировки войск «Центр» за прошедшие сутки поразили расположение пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, его слова приводит ТАСС.

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По его словам, удары наносились при поддержке артиллерии и авиации. Российские войска поразили расположения 31-й, 41-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской, 95-й десатно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоалександровки, Новопокровского, Кирова, Новоселовки Первой.

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«Всего в течение суток огневое поражение нанесено 400 выявленным целям противника, в том числе 11 опорным пунктам, более 80 позициям полевой артиллерии», — сказал Савчук.



Он добавил, что в результате ударов были ликвидированы 350 военнослужащих ВСУ. Еще три солдата сдались в плен.

Ранее военкор Александр Сладков рассказал, что план Киева пополнить ряды украинской армии за счет добровольцев из числа заключенных и тем самым решить проблемы дефицита личного состава обречен на провал, поскольку они понесут большие потери в зоне спецоперации.