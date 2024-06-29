Мобилизация: последние новости на сегодня 29 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 июня 2024, в материале «Рамблера».

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Жители Алтайского края передали свечи и маскировочные сети участникам СВО

Жители Чарышского района Алтайского края передали окопные свечи и маскировочные сети участникам специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

11 маскировочных сетей и 25 окопных свечей от неравнодушных жителей в ближайшее время передаст «Народный фронт» солдатам.

В зоне СВО наградили артиллеристов группировки войск "Центр"

Российские артиллеристы в зоне специальной военной операции получили государственные награды за работу на авдеевском направлении, сообщает РИА Новости.

По данным Министерства обороны России, бойцы получили государственные и ведомственные награды за успешное выполнение боевых задач.

Кроме того, некоторым артиллеристам были присвоены очередные воинские звания.

На Херсонском направлении организовали массовую подготовку операторов БПЛА

Массовые занятия по подготовке операторов многофункциональных беспилотников-квадрокоптеров подразделений ВДВ перед выполнением боевых задач в зоне проведения спецоперации проходят на херсонской направлении, сообщает РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, операторы совершенствуют навыки в управлении беспилотниками, в том числе - в проведении разведки, поиске наиболее приоритетных целей, корректировке огня различных систем артиллерии, фиксации на видео моментов поражения целей противника в условиях активного применения врагом помех системами радиоэлектронной борьбы.