Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС РФ

Украинская армия во время воздушной тревоги поднимает свои самолеты в небо, чтобы на земле они не были повреждены ударам со стороны российскими военными, сообщает РИА Новости.

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Подобные действия противника замечены на авиабазе в Вознесенске Николаевской области, на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и на аэродроме Конатово Кировоградской области.

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На опубликованном видео заснят самолет противника с установленными ракетами, который на небольшой высоте и скорости кружит на одном месте.