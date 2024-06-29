Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС РФ

Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России
Украинская армия во время воздушной тревоги поднимает свои самолеты в небо, чтобы на земле они не были повреждены ударам со стороны российскими военными, сообщает РИА Новости.
Подобные действия противника замечены на авиабазе в Вознесенске Николаевской области, на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и на аэродроме Конатово Кировоградской области.
Авиация и артиллерия ВС РФ утюжат позиции ВСУ под Славянском
На опубликованном видео заснят самолет противника с установленными ракетами, который на небольшой высоте и скорости кружит на одном месте.