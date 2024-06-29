Российский сапер рассказал, как ВСУ заминировали плюшевого зайца

Во время отступления на одном из участков фронта в зоне спецоперации украинские войска заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а после должен был взорваться, рассказал боец ВС России с позывным «Монтана».

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Как отметил «Монтана», российские саперы быстро поняли замысел противника и обезвредили смертоносную игрушку. «Противник не брезгует вообще ничем», - приводит ТАСС слова российского бойца.



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По данным Минобороны, ВСУ при отходе минируют окопы, блиндажи, радиостанции, магазины от оружия, а также личные вещи. Такие мины, а также неразорвавшиеся снаряды, российские саперы стараются обезвреживать на месте, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 23 мая в Авдеевке нашли заминированные тела мирных граждан.