Военные восстановили трофейный украинский дрон «Баба-яга»

Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск «Днепр» получат для боевого применения очередной трофейный украинский дрон «Баба-яга», переоборудованный ремонтным батальоном армии совместно с региональным центров метрологии Минобороны. Об этом рассказал журналистам мастер центра метрологии.

© РИА Новости / Виталий Аньков

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«Вылетала на задание „Баба-яга“, видимо, не справился противник с управлением и запутался в дереве. Данный аппарат мы восстановили, напечатали на 3D-принтерах какие-то детали, перепрошили, внедрили свои системы, и данный аппарат сейчас послужит доблестным силам Российской Федерации для уничтожения противника», — сказал военнослужащий.



По его словам, ранее российские специалисты восстановили и передали подразделениям группировки «Днепр» десятки БПЛА противника, в том числе тяжелые промышленные коптеры типа «Баба-яга».