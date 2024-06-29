Военные восстановили трофейный украинский дрон «Баба-яга»

В Запорожской области трофейный украинский дрон «Баба-яга» используют против ВСУ
Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск «Днепр» получат для боевого применения очередной трофейный украинский дрон «Баба-яга», переоборудованный ремонтным батальоном армии совместно с региональным центров метрологии Минобороны. Об этом рассказал журналистам мастер центра метрологии.
Системы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ
«Вылетала на задание „Баба-яга“, видимо, не справился противник с управлением и запутался в дереве. Данный аппарат мы восстановили, напечатали на 3D-принтерах какие-то детали, перепрошили, внедрили свои системы, и данный аппарат сейчас послужит доблестным силам Российской Федерации для уничтожения противника», — сказал военнослужащий.
По его словам, ранее российские специалисты восстановили и передали подразделениям группировки «Днепр» десятки БПЛА противника, в том числе тяжелые промышленные коптеры типа «Баба-яга».