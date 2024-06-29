Иран пригрозил Израилю войной на уничтожение

Представительство Ирана в ООН предупредило Израиль о готовности начать "войну на уничтожение" в случае атаки ЦАХАЛ на Ливан. Об этом дипструктура заявила в соцсети Х (заблокирована в РФ).

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В позиции указано, что на текущем этапе тезис о планах нападения Израиля на Ливан рассматривается Тегераном в качестве "психологической борьбы". Однако, как отмечено, полномасштабная военная агрессия обернется для Израиля "войной на уничтожение".

Иран предупредил о риске новой войны на Ближнем Востоке

"Рассматриваются все опции, включая полное привлечение Фронта сопротивления", - говорится в публикации.



Несколькими днями ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о возможности переброски части вооруженных сил на север, к Ливану. Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения этой страны.