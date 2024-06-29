Рогов назвал реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ «жестью»

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал «жестью» реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации Запорожской атомной электростанции.

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«Это просто жесть какая-то. Хотя уже давно пора привыкнуть к подобной безответственности со стороны МАГАТЭ и лицемерию, когда говорят, что очень сильно переживают за безопасность», — передаёт его слова РИА Новости.



По словам Рогова, действия МАГАТЭ вызывают по меньшей мере возмущение.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что угрозы для ЗАЭС после уничтожения поста радконтроля отсутствуют.