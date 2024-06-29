Пентагону понадобились дополнительные комплексы ПВО Patriot

Корпорация Lockheed Martin заключила контракт стоимостью 5,2 млрд долларов на производство комплексов противовоздушной обороны Patriot, говорится в сообщении Минобороны США.

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Отмечается, что работы будут проводиться в разных штатах, включая Техас, Алабаму, Флориду, Небраску и другие. Ориентировочная дата завершения контракта - 30 июня 2027 года, передает РИА «Новости».

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Сколько именно комплексов ПВО будет произведено для нужд Пентагона, неизвестно.

Напомним, в начале мая Минобороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 861,3 млн долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.