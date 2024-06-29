Пентагону понадобились дополнительные комплексы ПВО Patriot

Lockheed Martin заключила миллиардный контракт на производство ЗРК Patriot
Корпорация Lockheed Martin заключила контракт стоимостью 5,2 млрд долларов на производство комплексов противовоздушной обороны Patriot, говорится в сообщении Минобороны США.
Отмечается, что работы будут проводиться в разных штатах, включая Техас, Алабаму, Флориду, Небраску и другие. Ориентировочная дата завершения контракта - 30 июня 2027 года, передает РИА «Новости».
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Сколько именно комплексов ПВО будет произведено для нужд Пентагона, неизвестно.
Напомним, в начале мая Минобороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 861,3 млн долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.