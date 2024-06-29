$85.75+0.7892.42+1.43
Почта

Минобороны: «Искандер» уничтожил украинский ЗРК С-300 под Одессой

Российские военные уничтожили позицию украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС в Великодолинском Одесской области. Об этом сообщило Минобороны.

«Искандер» уничтожил украинский ЗРК С-300 под Одессой
© РИА Новости / Виталий Тимкив
«По вскрытой позиции... С-300ПС расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар», — указали в ведомстве.

ВС России поразили дивизион ЗРК С-300 ВСУ ударом «Искандера-М»

В результате были уничтожены радиолокатор подсвета наведения, низковысотный обнаружитель, кабина боевого управления. Уничтожение цели подтвердили средства объективного контроля.

Ранее российские Вооруженные силы ликвидировали три пусковые установки реактивных систем HIMARS американского производства.

Военные новости
Верховный суд
Минобороны России