ФСБ получила доступ к документам призывников

Федеральная служба безопасности сможет изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве. Это следует из постановления правительства РФ.

Ранее ФСБ наделили правом участвовать в отборе призывников для срочной службы в этой структуре.

"Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан", - говорится в постановлении кабмина.



В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешил проходить службу по призыву в органах ФСБ. Ранее такая возможность предусматривалась только для служащих по контракту.