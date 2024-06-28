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ФСБ получила доступ к документам призывников

Федеральная служба безопасности сможет изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве. Это следует из постановления правительства РФ.

ФСБ получила доступ к документам призывников
© РИА Новости

Ранее ФСБ наделили правом участвовать в отборе призывников для срочной службы в этой структуре.

"Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан", - говорится в постановлении кабмина.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешил проходить службу по призыву в органах ФСБ. Ранее такая возможность предусматривалась только для служащих по контракту.

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