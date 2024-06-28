Пентагон высказался о ситуации с полетами дронов над Черным морем
США продолжат полеты над международными водами Черного моря, где это позволено законом. Так прокомментировала ситуацию заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с пролетом беспилотников над акваторией Черного моря. В ведомстве отмечали возросшую активность полетов американских стратегических БПЛА над Черным морем с целью ведения разведки и целеуказания поставляемому странами Запада ВСУ высокоточному оружию для ударов по России.
«Мы продолжаем летать, осуществлять морские походы и действовать в международных водах и международных воздушных пространствах, где это разрешено законами», — высказалась о ситуации Сингх.
Она добавила, что видела сообщения о позиции МО РФ, но комментировать их не может.