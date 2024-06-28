Пентагон высказался о ситуации с полетами дронов над Черным морем

США продолжат полеты над международными водами Черного моря, где это позволено законом. Так прокомментировала ситуацию заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

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Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с пролетом беспилотников над акваторией Черного моря. В ведомстве отмечали возросшую активность полетов американских стратегических БПЛА над Черным морем с целью ведения разведки и целеуказания поставляемому странами Запада ВСУ высокоточному оружию для ударов по России.

«Мы продолжаем летать, осуществлять морские походы и действовать в международных водах и международных воздушных пространствах, где это разрешено законами», — высказалась о ситуации Сингх.



Она добавила, что видела сообщения о позиции МО РФ, но комментировать их не может.