Румыния получила еще три истребителя F-16 из Норвегии

Три самолета F-16 Fighting Falcon, приобретенные Румынией в Норвегии, прибыли на 71-ю румынскую авиабазу "Генерал Эманоил Ионеску" в Кымпия-Турзий (уезд Клуж). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

Министр национальной обороны Анджел Тылвэр сказал, что получение истребителей "позволит значительно укрепить безопасность Румынии и восточного фланга НАТО путем выполнения задач по защите национального воздушного пространства".

Боевые машины поступят на вооружение 48-й эскадрильи истребителей, базирующейся на авиабазе в Кымпия-Турзий. Таким образом, Румыния получила до сих пор 9 из 32 самолетов F-16, которые закупила в Норвегии. Вся партия полностью, как ожидается, поступит в страну до конца будущего года.

Правительство Румынии заключило с Норвегией контракт о приобретении 32 самолетов F-16 с первоначальной логистической поддержкой и пакетом дополнительных товаров и услуг от правительства США. F-16 будут эксплуатироваться не менее 10 лет в течение перехода к самолетам пятого поколения.

Решение о приобретении американских истребителей пятого поколения F-35 было принято в апреле 2024 года. На первом этапе планируется закупить 32 самолета, на втором - еще 16. Ориентировочная стоимость программы - $6,5 млрд. Ожидается, что F-35 поступят в Румынию после 2030 года.