Шри-Ланка запросила компенсацию за своих убитых и раненых в СВО

Шри-Ланка попросила компенсацию за своих убитых и раненых граждан, участвовавших в боевых действиях на Украине. Этот вопрос обсуждался во время визита делегации страны во главе с министром иностранных дел Таракой Баласурией в Москву.

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Визит состоялся 26-27 июня. Делегация Шри-Ланки провела переговоры с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко и заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым. Речь шла о гражданах Шри-Ланки, которые проходят службу в Вооруженных Силах РФ на контрактной основе, сообщило Министерство иностранных дел Шри-Ланки.

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В частности, на переговорах говорилось о 17 гражданах Шри-Ланки, погибших в ходе боевых действий, а также о выплате компенсаций погибшим и раненым. Обсуждалась выплата денежного довольствия, возможность досрочного расторжения контрактов, а также ситуация с гражданами, связь с которыми была потеряна.

По данным AFP, порядка 2000 граждан Шри-Ланки могли присоединиться к обеим сторонам конфликта.