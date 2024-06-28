В Раде заявили о попытке быстро «списать» двух бывших командующих ВСУ

Бывшего командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Содоля и бывшего командующего группировкой «Харьков» Юрия Галушкина поместили в военный госпиталь, чтобы признать обоих непригодными и быстро списать со службы. Такое заявление сделала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Как сообщила депутат, командующий медицинскими войсками Анатолий Казмирчук устроил Содоля и Галушкина в одну палату в военном госпитале в городе Днепре, «чтобы быстро списать их по больничке».

Все это, по мнению депутата, происходит с позволения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что Безуглая назвала «круговой генеральской порукой».

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Ранее Зеленский уволил предыдущего командующего ОС ВСУ Содоля. Он занимал должность командующего ОС ВСУ менее полугода, с февраля 2024 года. Генерал-лейтенанта на посту заменит бригадный генерал Андрей Гнатов. Причину своего решения Зеленский не прокомментировал.