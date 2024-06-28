Путин высказался об американских ракетах на Филиппинах

Президент России Владимир Путин выразил сомнения в вывозе ракет США малой и средней дальности с Филиппин после военных учений в Юго-Восточной Азии. Слова президента приводит РИА Новости.

"Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет", - заявил глава государства.



Отмечается, что до этого американские ракеты малой и средней дальности были задействованы в ходе военных учений в Дании.

Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг ДРСМД

16 июня ВМС США, Канады, Японии и Филиппин провели учения в Тихом океане. В учениях были задействованы японский и американский эсминцы.

США вышли из Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД) в 2019 году. В ответ Россия также вышла из договора.

20 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть средства ядерного сдерживания, в сфере досягаемости которых будут как территории, где будут размещены эти ракеты, так и территории, где находятся центры принятия решений об их применении (то есть США).