Путин анонсировал производство ракет средней и меньшей дальности

Президент России Владимир Путин анонсировал начало производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США. Об этом он заявил на совещании с членами Совбеза.

«В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать», — заявил Путин.



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США могут обратиться к ряду стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с просьбой о размещении на их территории своих ракет средней и меньшей дальности. В МИД отметили, что Россия имеет право зеркально ответить на размещение США РСМД вне зависимости от места их развертывания.

В начале 2019 года США объявили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, объяснив это тем, что Россия его нарушила. В ответ Москва назвала американские претензии надуманными, заявив, что страна полностью выполняет условия ДРСМД.