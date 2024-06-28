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Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг ДРСМД

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг ДРСМД
© globallookpress.com
«Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах России в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — заявил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты создали неприемлемые условия для выполнения договоров о разоружении.

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