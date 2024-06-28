ОДКБ: Учения миротворцев пройдут в Казахстане

Главы делегаций стран ОДКБ подписали протокол по организации и проведению командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".

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На штабных переговорах, которые завершились вчера, было решено провести учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024" на завершающем этапе комплекса совместных учений, проводимых в формате ОДКБ. Маневры пройдут на территории Казахстана.

"Участники штабных переговоров провели рекогносцировку района проведения учения - полигон "Берег" Вооруженных Сил Республики Казахстан. Согласованы замысел учения, составы Объединенного командования и национальных контингентов, выделяемых в Коллективные миротворческие силы ОДКБ, порядок розыгрыша практических действий", - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.



По его словам, развитие миротворческого потенциала ОДКБ является одним из приоритетов, заявленных на период председательства Республики Казахстан в ОДКБ в 2024 году.

Миротворческие контингенты ОДКБ - это специально подготовленный военный, полицейский и гражданский персонал, а также силы и средства, выделяемые государствами - членами Организации в состав миротворческих сил ОДКБ. Их общая численность - около 4000 человек. Для каждой миротворческой операции состав, структура и численность Коллективных миротворческих сил определяются Решением Совета ОДКБ, исходя из объема задач и конкретной обстановки в зоне конфликта.