Угрожавший заблокировать Петербург эстонский генерал ушел в отставку

Командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем ушел в отставку, сообщает ERR. В пятницу, 28 июня, он передал командование генерал-майору Андрусу Мерило. Тот занимал пост заместителя командующего Сил обороны.

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Ранее Херем заявлял, что Эстония победит Россию, если страны вступят в вооруженный конфликт. По его мнению, в случае столкновения российская сторона потеряет в 20 раз больше человек. При этом он поспешил уточнить, что речь идет о гипотетическом конфликте. В настоящий момент, добавил он, Эстония не видит военной угрозы со стороны России.

Позже он заявлял, что НАТО может заблокировать Санкт-Петербург в случае обострения ситуации в Прибалтике. Также он предрекал, что Балтийское море перейдет под контроль Альянса, если в него вступят Швеция и Финляндия. В ответ на это заместитель главреда еженедельника «Литературная Россия» военный журналист Алексей Борзенко заявил, что, чем меньше страна, тем более громкие высказывания произносят различные официальные деятели и бывшие отставные офицеры. Он назвал подобные слова «пустыми».

В апреле министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал ускорить укрепление границы с Россией. Он отметил, что уже договорился с министром внутренних дел Агне Билотайте о комплексных мерах и ожидает результата к началу осени.