Конфликт на Украине уже близок к завершению, такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, на это указывают отступление Вооруженных сил Украины и массовая гибель их военнослужащих. Макгрегор обратил внимание, что только на прошлой неделе ВСУ потеряли 13 тысяч солдат.

От украинской армии мало что осталось на полях сражений. На прошлой неделе они потеряли 13 тысяч человек. Именно так и происходит в самом конце войны, когда армия терпит коллапс и отступает. В такие моменты урон армия получает больше не от самих боевых действий, а в результате отступления, — заявил полковник.



Макгрегор предположил, что боеспособность украинской армии продолжит серьезно падать. При этом он уверен, что ответственными за затягивание конфликта являются западные инструкторы и операторы военной техники из стран НАТО.

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Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что мобилизационный резерв Украины составляет в лучшем случае 250 тысяч человек. При этом пока ситуацию с резервами для Киева нельзя назвать катастрофической. Однако Украина постепенно приближается к критической точке, уверен Матвийчук.