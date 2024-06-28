Эксперт рассказал об особенностях американского БПЛА RQ-4 Global Hawk

Стратегический разведывательный беспилотник армии США RQ-4 Global Hawk, что значит "глобальный сокол", буквально завис в небе над Черным морем. И это без внимания оставлять нельзя.

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С самого начала СВО блок НАТО и, прежде всего, США на полную мощность включили в работу различные типы своих разведывательных летательных аппаратов. Как пилотируемых, так и беспилотных. И космических тоже. Практически вся получаемая ими информация сразу передается командованию ВСУ.

Один из самых настырных и мощных разведывательных беспилотников - это Global Hawk. Еще 15 октября 2016 года и 14 мая 2017 года аппараты этого типа совершили по просьбе властей Украины разведывательные полеты вокруг полуострова Крым и Донбасса. Начиная с 25 ноября 2018 года беспилотники RQ-4B периодически летали вдоль крымского побережья и линии разграничения. А с 24 февраля 2022 они проводят постоянный мониторинг приграничных территорий России, совершая регулярно разведывательные полеты над Черным морем. Буквально висят в небе.

Формально они нашу границу не нарушают и даже не приближаются к ней. Летают на большой высоте и значительном удалении. Однако их разведывательная аппаратура позволяет вести наблюдение и снимать информацию за сотни километров от интересующего их объекта.

Global Hawk используется как платформа для размещения на ней различной техники для разведки. Известно, что на этом беспилотнике устанавливаются три подсистемы такой аппаратуры. Они действуют на разных длинах радиоволн, могут работать одновременно.

Радар с синтезированной аппаратурой предназначен для работы в любых погодных условиях. В обычном режиме обеспечивает получение радиолокационного изображение местности с разрешением один метр. За сутки может быть получено изображение с площади 138,000 квадратных километров на расстоянии 200 километров. В точечном режиме съемка ведется в области размером 2 х 2 километра. За 24 часа возможно получение более 1900 изображений с разрешением 0,3 метра. Также установлена мощная оптико-электронная станция, работающая в дневном и ночном диапазонах.

Радар, дневная и инфракрасная камеры могут работать одновременно. Бортовая система сбора и хранения информации сжимает полученные цифровые изображения, записывает их, а потом "выстреливает" в эфир, в центр управления.

Для передачи данных могут быть использованы несколько каналов связи. По спутниковому каналу скорость передачи информации составляет 50 Мбит/с. Для этих целей используется система SATCOM, диаметр антенны - 1.22 метра. По радиоканалу диапазона UHF в пределах прямой видимости можно передавать информацию со скоростью 137 Мбит/с.

Global Hawk интегрирован в существующие системы тактической воздушной разведки (планирование полетов, обработка данных, эксплуатация и распространение информации). Он подключен к объединенной системе обеспечения разведки (JDISS), а также к глобальной системе командования и управления (GCCS). Данные, полученные от беспилотника, используются для обнаружения целей, для планирования ударных операций для рекогносцировки, а также для решения иных задач.

Система запуска и обслуживания обеспечивает дифференциальную коррекцию системы глобального спутникового позиционирования для точного взлета и посадки, в то время как в полете используется GPS с инерциальной навигационной системой. Благодаря разобщению элементов наземной станции, каждая его часть может находиться в различной точке мира.

Аппараты, летающие над Черным морем, базируются на острове Сицилия на базе ВВС США, которая, в свою очередь, находится на территории итальянской военно-воздушной базы "Сигонелла".

Выбор БПЛА типа RQ-4 Global Hawk в качестве основного средства ведения воздушной разведки и наблюдения не случаен. На сегодня этот дрон с размахом крыла, достигающим 39,9 метра, многие эксперты называют некоронованным "королем беспилотников".

Действительно, аппарат имеет взлетную массу около 14,5 тонны и несет полезную нагрузку более 1300 килограммов. Он способен оставаться в воздухе без посадки и дозаправки до 36 часов, поддерживая при этом скорость около 570 километров в час. Перегоночная дальность "глобального сокола" превышает 22 тысячи километров. Аппарат способен долгое время барражировать на высоте свыше 20 километров.

Не пора ли с "некоронованного короля" снять корону и подрезать ему крылья? Ведь практически не осталось сомнений, что именно Global Hawk наводил западные крылатые ракеты, переданные ВСУ, для ударов по территории Крыма. И один из ударов пришелся не по военному объекту, а по мирному пляжу, где в результате погибли отдыхающие.

Разбор этого преступления только начался. Он будет серьезным, а последствия для привыкших летать безнаказанно - жесткими.