Планировавший перекрыть Балтику эстонский командующий ушел в отставку

Планировавший перекрыть Балтику командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем ушел в отставку. Об этом передает ERR.

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Как сообщается, 28 июня Херем передал командование генерал-майору Андрусу Мерило в штабе Сил обороны в Таллине. Мерило исполнял обязанности заместителя командующего Сил обороны. Также в Эстонии сменился главнокомандующий ВМС страны, им стал Иво Вярк, возглавлявший отдел анализа и планирования Генштаба Сил обороны.

В апреле 2024 года Херем пригрозил атаковать российские города в случае нападения на Эстонию. Он заявил о готовности уничтожить инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других городах.

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Ранее генерал назвал возможную блокаду Балтийского моря одним из ключевых вопросов для Эстонии. Он указал на противокорабельный арсенал страны и выступил за совместные действия с Польшей, Швецией и Финляндией в этом направлении.