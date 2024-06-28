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Украина получит три системы Patriot и ракеты для ПВО от западных союзников

Украина получит три системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, несколько других систем и ракеты к ним от стран Запада. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Украина получит три системы Patriot и ракеты для ПВО от западных союзников
© globallookpress.com
"Сегодня имеем результат. Италия передаст нам вторую систему SAMP/T. Румыния предоставит одну систему Patriot. Германия предоставит одну систему Patriot и, кроме нее, системы IRIS-T и [самоходные зенитные установки] Gepard. Нидерланды сейчас собирают и передадут нам еще одну систему Patriot", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

Кроме того, по словам премьера, Киев получит от США ракеты для Patriot и зенитного ракетного комплекса NASAMS, а также дополнительные ракеты для Patriot от Германии, Нидерландов, Дании, Испании и Норвегии. Швеция пришлет Украине два самолета радиолокационного наблюдения, информировал Шмыгаль.

Украинский президент Владимир Зеленский в начале июня заявлял, что Киев достиг договоренностей со странами Запада о поставках дополнительных систем ПВО. Их количество и другую уточняющую информацию он не привел. Власти Украины постоянно сетуют на нехватку систем ПВО и ракет к ним, требуя от западных союзников новых поставок.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.

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