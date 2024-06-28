Российские средства ПВО за неделю в небе над страной сбили 589 украинских беспилотников, два самолета МиГ-29 и другая боевая техника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов», — передает ведомство.



Кроме того, было сбито восемь американских зенитных управляемых ракет Patriot, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, противорадиолокационная ракета HARM и 61 реактивный снаряд HIMARS.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по нефтебазе в Тамбовской области. Пожар был локализован с помощью сил Главного управления МЧС России по региону, пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарными расчетами. Однако, несмотря на удары украинской армии, ВС РФ продолжают наступать в Яснобродовке и к Покровску от Авдеевки. На покровском направлении боевики уже получили поражение, понесли потери среди живой силы и бросили свои позиции, передает «Царьград».

Кроме того, 28 июня ВС РФ освободили село Раздоловка в ДНР. Его взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Также было нанесено поражение живой силе и боевой технике ВСУ, пишет 360.ru.