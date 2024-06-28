Российская армия освободила населенный пункт Раздоловка в Донецкой Народной Республике, что позволяет усилить плацдарм на северском направлении. Об этом заявил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Раздоловка и «заняли более выгодные рубежи».

По словам Игоря Кимаковского, Раздоловка является одним из ключевых населенных пунктов на пути к освобождению Северска.

«Ее освобождение позволяет нашим силам расширить плацдарм на этом участке фронта», - пояснил он, отметив, что выход на этот рубеж также поможет российским военным усилить давление на несколько дорог снабжения группировки ВСУ.



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