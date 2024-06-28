ВСУ нанесли удар беспилотниками по подстанции в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками по подстанции в селе Ивановка Запорожской области, без электроснабжения остались 3,3 тыс. потребителей. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. ТАСС

"Повреждено оборудование подстанции. На данный момент обесточено 3 300 потребителей в четырех населенных пунктах", - написал он в Telegram-канале. Lenta.ru

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