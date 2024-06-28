Назван эффективный метод уничтожения дронов НАТО над Черным морем

Против дронов НАТО над Черным морем следует активнее применять средства радиоэлектронной борьбы, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru военный эксперт отметил, что по данному вопросу есть наработки. Так, напомнил он, министр обороны России Андрей Белоусов дал задание по беспилотникам.

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Не обязательно открывать огонь. Я думаю, должны активнее применяться средства радиоэлектронной борьбы. В этом плане есть наработки, во всяком случае, министр обороны дал задание по беспилотникам, — пояснил эксперт.



По словам Дандыкина, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте более агрессивен. Он выразил уверенность, что удастся найти способ, как бороться с американскими разведывательными беспилотниками. Эксперт уточнил, что помимо дронов работает пилотная авиация НАТО, которая используется для наблюдения за крымским и черноморским побережьями.

НАТО нацелено найти слабые места, чтобы ударить самолетами F-16 и массово их применять. Пока применяют ATACMS, но мы их сбиваем и выводим из строя. Идет планомерная работа. НАТО очень интересуется нашими системами ПВО, особенно С-500 — единственная в мире система, которая сбивает гиперзвук, — заключил Дандыкин.

Белоусов ранее дал поручение Генштабу РФ принять меры по реагированию на провокации над акваторией Черного моря со стороны беспилотников США. В Министерстве обороны РФ назвали такие действия Запада свидетельством возросшего участия США и других стран НАТО в конфликте.