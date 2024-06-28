Эстонии не удалось отправить саперов на Украину из-за бюрократии в Киеве

Эстония не смогла направить группу саперов на Украину для разминирования ее территории из-за бюрократических препятствий со стороны Киева, сообщили СМИ.

Как передает портал гостелерадио ERR со ссылкой на эстонского инструктора Ранно Райдлоо, командированного на Украину для обучения местных военнослужащих, Эстония уже подготовила команду специалистов, но их отправка невозможна из-за украинского законодательства о разминировании, передает ТАСС.

Источник отметил, что украинские власти требуют от эстонских саперов пройти аттестацию и отдельную программу обучения в стране. По его словам, переговоры между Эстонией и Украиной по данному вопросу ведутся уже два года, но «решения до сих пор нет».

Предполагалось, что срок миссии составит около месяца, при этом эстонские специалисты будут работать на тех украинских территориях, где не ведутся боевые действия.

Ранее посол республики в Киеве Аннели Кольк заявила, что Эстония готова обсуждать возможность отправки своих войск на Украину.