Москва может посчитать отправку американских подрядчиков на Украину для помощи в ремонте и обслуживании военной техники провокацией, что поставит жизнь американцев под угрозу. Об этом в своей статье для журнала The Spectator пишет обозреватель Майкл Эванс.

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По его словам, стратегия США по оказанию помощи Украине не раз корректировалась, расширялась и изменялась. Но пока президент США Джо Байден следует установленному им правилу о том, что американские военнослужащие не будут воевать на территории Украины.

«Однако сейчас внутри его команды национальной безопасности всерьез рассматривается вопрос о разрешении американским подрядчикам отправиться на Украину, чтобы помочь с ремонтом и обслуживанием военной техники, в том числе и самолетов F-16, которые переданы европейскими союзниками и прибудут в ближайшее время», - отмечается в статье.



Несмотря на то, что американские военные считают, что такое разрешение окажет существенную помощь Украине, оно грозит серьезными рисками Вашингтону, так как Москва может счесть прибытие американских подрядчиков «преднамеренной провокацией, что поставит жизнь американцев под угрозу».

При этом Майкл Эванс пришел к выводу, что в последние месяцы страх эскалации постепенно угасает, а красные линии, которые нельзя пересекать стираются. Именно поэтому сейчас рассматривается перспектива отправки на Украину американских подрядчиков.

Назван точный адрес для удара, который поможет закончить СВО

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что Джо Байден не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны и не стремится к конфликту с Россией. При этом он оправдал разрешение на удары по РФ тем, что украинцы сталкиваются с «невероятным давлением под Харьковом», недалеко от российской границы.