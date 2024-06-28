В Минобороны РФ 27 июня сообщили о практически 2 тыс. уничтоженных боевиков и 9 складах боеприпасов ВСУ. На северной линии фронта были уничтожены до 190 боевиков и сожжены четыре бронемашины, три автомобиля, две гаубицы британского производства FH-70 и три гаубицы Д-30.

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Военный эксперт Андрей Марочко сообщил «Царьграду» об имитировании ВСУ контратак на харьковском участке фронта.

Алексей Арестович* признал, что всё чаще подразделения ВСУ отказываются выполнять приказы командования.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что на харьковском участке фронта продвижения пока нет, но идут ожесточённые бои.

В районе Работино идут позиционные бои. ВС РФ выдавливают противника из посадок Вербового.

Несмотря на отсутствие победных новостей о взятии новых населённых пунктов, борьба на фронте не прекращается.

По словам «Военной хроники», затишье на фронте может продлиться до конца июля – середины августа, после чего боевые действия могут возобновиться почти на всей протяжённости фронта на более высоком уровне противостояния.

Эстонский премьер Кая Каллас накануне заявила, что страны НАТО должны поставить «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине.

На июльском саммите в Вашингтоне члены альянса объявят о создании штаб-квартиры в Германии для координации поставок военной помощи Украине.

Это попытка защитить поставки Украины от прихода к власти Трампа и выжать её досуха, заявил военный обозреватель Влад Шлепченко.

*Алексей Арестович - включён в список экстремистов и террористов в России.