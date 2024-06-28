На Украине пожаловались на российские разведывательные дроны

Российские военные массово используют дроны для разведки. На это пожаловался спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш, передает «РБК-Украина».

«Мы видим, что враг применяет разведывательные беспилотные летательные аппараты в большом количестве», — сказал он.



По словам спикера, таким образом военнослужащие российской армии ищут различные объекты на территории Украины, в том числе энергетические, чтобы впоследствии поразить их баллистическими или авиационными ракетами.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России в Часовом Яре уничтожили разведоборудование, поставленное украинской армии странами Запада. По его словам, пункт управления беспилотниками, узел связи с ретранслятором и специализированное западное оборудование для ведения разведки были выявлены в одном из многоэтажных зданий.