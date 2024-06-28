Назван точный адрес для удара, который поможет закончить СВО

Военный эксперт Александр Артамонов призвал нанести удар по тоннелю в Карпатах, через который ВСУ снабжаются западным оружием. Об этом он заявил «Царьграду».

Артамонов рассказал, что речь идет о железнодорожном Бескидском тоннеле, расположенном на горном перевале в Карпатах. Эксперт назвал этот тоннель основным путем снабжения ВСУ.

По словам Артамонова, перед началом конфликта этот объект обеспечивал 60 процентов перевозок с Украины в Западную и Центральную Европу. Теперь поставки по нему идут в обратном направлении и в основном это оружие, подчеркнул эксперт.

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Он отметил, что тоннель был построен еще в 1886 году, во время Великой Отечественной войны он серьезно пострадал. По словам Артамонова, тоннель значительно изношен и имеет недостатки.

«Надо бить по тем, кто их снабжает», - призвал он.



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