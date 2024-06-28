Американский беспилотник разбился в Сирии

Американский беспилотник MQ-1C Grey Eagle с ракетами разбился в Сирии
Появились фото обломков американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-1C Grey Eagle. Беспилотник потерпел крушение в Сирии.
На кадрах можно заметить, что дрон вооружен управляемыми ракетами Hellfire на узлах подвески под крыльями. Другие подробности аварии пока неизвестны.
Помимо армии США, Grey Eagle используют Командование специальных операций Пентагона и ЦРУ. Как минимум три беспилотника в 2015-2023 годах были потеряны в Ираке. Причины падения аппаратов не называются.
Напомним, министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу разработать адекватные ответы на провокации американских беспилотников. Правда, там речь шла о вызывающем поведении БПЛА над Черным морем, но и в Сирии американские дроны ведут себя не менее нахально. Журналисты уже спрогнозировали, какие это могут быть ответы.