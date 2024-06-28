Группа бойцов ВСУ добровольно сдалась в плен на донецком направлении

Группа солдат из 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдалась в плен на донецком направлении. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) в своем Telegram-канале.

«В ходе боевых действий военнослужащие 3-го батальона 110-й бригады ВСУ, отправленные своим командованием "на мясо", сдались в плен бойцам 1-й гвардейской Славянской бригады», — говорится в сообщении.



Как рассказали сдавшиеся в плен бойцы украинской армии, их мобилизовали насильно, после чего офицеры ВСУ «бросили их на убой».

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Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ покинули стратегически важные позиции под Торецком. По его словам, украинские подразделения находятся не в лучшей ситуации из-за давления российских военных.