В Белоруссии сбили летевший со стороны Украины квадрокоптер

В Белоруссии уничтожили дрон, который летел с украинской территории вглубь страны. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного комитета страны. RT на русском

По данным ведомства, пограничники Мозырского погранотряда Белоруссии пресекли попытку нарушения воздушного пространства страны украинским квадрокоптером в Ельском районе Гомельской области. Газета.Ru

Отмечается, что в сбитом беспилотнике служащие ГПК обнаружили карту памяти с данными, касающимися промышленных и инфраструктурных объектов приграничной территории Белоруссии. Lenta.ru