Украина запустила воздушный шар в сторону России

Запущенный Украиной малоразмерный воздушный шар сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Объект был выявлен средствами противовоздушной обороны и уничтожен около 11:00 мск.

Сведений о возможной цели запуска воздушного шара и выполняемой им функции в военном ведомстве не представили.

Ранее российские войска уже сбивали запущенные со стороны Украины воздушные шары. Так, один из них был сбит 25 июня над Ростовской областью. Подробностей инцидента также приведено не было.