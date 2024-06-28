Польша убедила ЕС создать «железный купол» ПВО над Европой

Евросоюз профинансирует проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой, заявил польский премьер Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Как отмечается, его инициировали Польша и Греция. Также, по его словам, которые приводит ТАСС, Варшаве и странам Балтии удалось убедить партнеров вывести проект линии обороны на границах с Россией на уровень сообщества.

Польше в итоге удалось «пробить» этот проект (общеевропейской системы ПВО. — NEWS.ru), — сказал Туск.



Ранее сообщалось, что Польша и страны Балтии призвали ЕС построить 700-километровую «линию обороны» вдоль границ с Россией и Белоруссией. Соответствующее письмо направлено этими странами председателю Евросоюза. В нем выражена уверенность, что такая линия защитит объединение от «военных угроз» и «других вредных действий» со стороны Москвы. На строительство такой линии предполагается потратить около $2,67 млрд.

Возводить линию обороны между странами Балтии и Россией — глупо, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров. Он выразил сомнение, что этот объект действительно построят.

Призыв построить линию обороны является не более чем подпеванием общей риторике блока НАТО, считает первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев. По его словам, сложно представить эту линию при крупномасштабном конфликте.