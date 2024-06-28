Российский комплекс обнаружит украинские БЭК со Starlink

Российский комплекс дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э разработки Научно-исследовательского института (НИИ) «Вектор» сможет обнаруживать украинские безэкипажные катера (БЭК), управляемые по спутниковой системе Starlink. Об этом «Известиям» рассказал главный конструктор изделия Игорь Глебов.

По его словам, идея пассивного комплекса, включающего устройство с приемником и приборы обработки информации, заключается в детектировании побочных сигналов Starlink, распространяющихся в горизонтальной плоскости.

«Поскольку это пассивное средство, оно дает направление на источник излучения. После этого информация выдается в спрягаемую систему обработки информации, и дальше командование на ее основе принимает необходимое решение», — заявил специалист.



Глебов добавил, что в настоящее время ЧВА штатно используется кораблями и береговыми постами. НИИ «Вектор» также работает над мобильным исполнением комплекса, например, на базе КамАЗа.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что станция радиотехнической разведки ПОСТ-3М будет обновлена для повышения ее функциональных возможностей и надежности.