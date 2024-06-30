Российский истребитель Су-30СМ сопроводил бомбардировщики в зоне проведения СВО
Экипаж истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил России выполнил боевую задачу по патрулированию в заданном районе и по прикрытию действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике ВСУ.
Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги выполнил полёты с подвешенными ракетами различного класса.
Экипажи Су-30СМ не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлёта будет тут же обнаружена и уничтожена.