Экипаж истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил России выполнил боевую задачу по патрулированию в заданном районе и по прикрытию действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике ВСУ.

Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги выполнил полёты с подвешенными ракетами различного класса.

Экипажи Су-30СМ не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлёта будет тут же обнаружена и уничтожена.