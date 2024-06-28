Патрушев: России нет равных в мире по многим типам кораблей

Россия остается одним из мировых лидеров в сфере кораблестроения, по многим типам судов ей нет равных в мире. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в поздравлении с Днем кораблестроителя, который отмечается 29 июня.

"Благодаря вашим знаниям, умениям и самоотверженному труду Россия может строить все классы и типы кораблей. По многим видам продукции ей нет равных в мире. Наша страна славится своими наукоемкими морскими судами для транспортного и рыбопромыслового флота, техникой для изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа, принципиально новыми крупнотоннажными судами усиленного ледового класса", - указал он.



Патрушев напомнил, что в настоящее время принимаются дополнительные меры для наращивания Россией собственных компетенций в отрасли.