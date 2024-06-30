Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух военных на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель двух военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По информации пресс-службы ЦАХАЛ, 20-летний сержант Яир Авитан из 890-го батальона парашютно-десантной бригады и 21-летний Якир Тейтельбаум, служивший в 77-м батальоне дивизии "Саар-Мегалан", были убиты в столкновениях на севере палестинского анклава.

С учетом этих данных число убитых израильских военных за время нового витка палестино-израильского конфликта составило, по данным армейской пресс-службы, 670.

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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы.

Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.