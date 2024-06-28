В США начнут производить новые ракеты для HIMARS

Компания Lockheed Martin будет выпускать управляемые ракеты повышенной дальности ER GMLRS, которые используют в РСЗО HIMARS, сообщает Defense News. Производство Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System одобрила армия США.

В мае компания получила контракт на 2024 финансовый год на сумму $200 млн на создание 240 GMLRS повышенной дальности. Финансирование включает производство, оснастку и оборудование для хранения, — уточнили в сообщении.



Компания намерена нарастить темпы производства GMLRS с шести до 14 тыс. ракет в год и заключить многолетний контракт на их выпуск в 2024 финансовом году.

ER GMLRS отличаются увеличенным ракетным двигателем оперением и конструкцией корпуса, калибр увеличен с 227 мм до 254 мм. Дальность применения ракеты составляет 150 километров. Шесть ER GMLRS размещаются в транспортно-пусковом контейнере стандартных размеров.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с американским производителем вооружений Lockheed Martin разработали новую реактивную систему залпового огня GMARS, во многом аналогичную HIMARS. Ее дальность превышает 400 километров.